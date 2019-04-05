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Врачи назвали самые полезные и вредные супы

Самым полезным из супов, распространенных в России, является овощной вегетарианский суп, а вот от солянки россиянам лучше воздерживаться из-за большого количества соли и жира. Об этом в Международный день супа рассказали «РИА Новости» опрошенные врачи.

По мнению врача-диетолога клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елены Ливанцовой, овощные супы являются источником питательных веществ. А супы на мясном бульоне более калорийные и могут содержать вредные вещества, если ранее животное кормили антибиотиками или гормонами.

Наименее полезным супом, по словам Ливанцевой, оказалась солянка. Ее традиционно готовят с несколькими видами мяса, солеными огурцами и копченостями, из-за чего она получается более жирной. Врач рекомендовала отказаться от солянки людям с заболеваниями сердца и сосудов, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко подтвердил, что микроэлементы, которые овощи отдают при приготовлении супа, очень важны и полезны для желудка и кишечника.

Пилипенко рекомендовал людям с гастроэнтерологическими заболеваниями настороженно относиться к грибному супу, поскольку он очень активно стимулирует работу пищеварительного тракта, что может увеличить повреждение от кишечной инфекции.

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Эксперты сошлись во мнении, что суп содержит большинство необходимых питательных веществ — белки, жиры и углеводы.

Теги: врачи, польза, вред
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