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Автор статьи о боевой парапсихологии объяснил Минобороны источник данных

Автор статьи «Суперсолдат для войн будущего» в журнале «Армейский сборник» Николай Поросков в разговоре с РБК объяснил, откуда он взял опубликованные в материале данные, согласно которым у Минобороны есть методики боевой парапсихологии.

«У меня с Министерством обороны замечательные отношения, просто был вопрос, откуда я взял информацию, я им дал объяснение, и мы остались довольны друг другом», — заявил он.

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Статья полковника запаса Николая Пороскова вышла в февральском номере журнала Минобороны «Армейский сборник». В ней утверждалось, что российский спецназ использовал в Чечне «боевые методики парапсихологии». «Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника <...> Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно «отвертеться», — говорилось в материале.

Как отметил Поросков, подобные методики способствуют тому, что военные осваивают иностранные языки, лечение в боевых условиях, обнаружение засад и тайников противника. Автор статьи отметил, что российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами.

В свою очередь начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук, комментируя РБК статью Пороскова, заявил, что боевая парапсихология «не является фантазией» и «в настоящее время ее разработки продолжаются».

Теги: статья, парапсихологи, Минобороны
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