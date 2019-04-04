Автор статьи о боевой парапсихологии объяснил Минобороны источник данных

Автор статьи «Суперсолдат для войн будущего» в журнале «Армейский сборник» Николай Поросков в разговоре с РБК объяснил, откуда он взял опубликованные в материале данные, согласно которым у Минобороны есть методики боевой парапсихологии.

«У меня с Министерством обороны замечательные отношения, просто был вопрос, откуда я взял информацию, я им дал объяснение, и мы остались довольны друг другом», — заявил он.

Статья полковника запаса Николая Пороскова вышла в февральском номере журнала Минобороны «Армейский сборник». В ней утверждалось, что российский спецназ использовал в Чечне «боевые методики парапсихологии». «Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника <...> Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно «отвертеться», — говорилось в материале.

Как отметил Поросков, подобные методики способствуют тому, что военные осваивают иностранные языки, лечение в боевых условиях, обнаружение засад и тайников противника. Автор статьи отметил, что российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами.