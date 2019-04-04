Минлесхоз Белоруссии объяснил снос крестов в Куропатах

Министерство лесного хозяйства Белоруссии прокомментировало ситуацию со сносом крестов в лесном урочище Куропаты, установленных активистами летом прошлого года. В министерстве объяснили снос проведением плановых работ по благоустройству лесного фонда.

«Данные работы, в том числе проводятся в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда», — говорится в заявлении министерства.

Минлесхоз уточнил, что осуществляется снос «исключительно тех объектов, которые были установлены без какой-либо разрешительной документации, то есть являющихся незаконно установленными».

В пресс-службе УВД Минского облисполкома в разговоре с РБК объяснили снос крестов в Куропатах «благоустройством территории» лесхозом Ленинского района белорусской столицы.

«Наша роль заключается в обеспечении общественного порядка во время проведения строительных работ. Были задержания за нарушения общественного порядка. Люди доставлялись в Ленинское РУВД для проведения разбирательства. Задержанных было более 10», — пояснили в пресс-службе.