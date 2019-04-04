«Военторг» запустил в продажу лимитированную серию «курток как у Путина»

«Военторг» запустил в продажу демисезонные куртки, в одной из которых президент Владимир Путин ездил на рыбалку в Тыву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Та самая куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов «Армия России», оператором которой выступает АО «Военторг», — сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что на протяжении долгого времени эта куртка была сшитой эксклюзивно для президента, больше ее ни у кого не было. Сейчас же она поступает в продажу лимитированной серией.

На сайте сети «Армия России» уже есть информация о новинке. Модель называется «куртка, как у Путина». Ее стоимость — 7 090 руб. Линейка размеров — от S до 4XL.