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BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании. Согласно данным Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, 47% пользователей, сообщивших о сбое, не могут открыть сайт «Яндекса», у 33% есть проблемы с работой почты, еще 19% сообщили о проблемах с сервисом «Яндекс. Деньги».

Сбой зафиксирован в крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери, Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Саратове.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Теги: «Яндекс.Почта», «Яндекс»
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