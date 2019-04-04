Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании. Согласно данным Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, 47% пользователей, сообщивших о сбое, не могут открыть сайт «Яндекса», у 33% есть проблемы с работой почты, еще 19% сообщили о проблемах с сервисом «Яндекс. Деньги».

Сбой зафиксирован в крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери, Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Саратове.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе компании.