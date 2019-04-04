Снос домов в родном селе Кадырова объяснили желанием быть как Нью-Йорк

Снос частных домов в родном селе главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) вызван процессом урбанизации и сопровождается оформлением документов, необходимых для выплаты компенсаций, заявил РБК министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию», — сказал он. «Домовладения переносятся или демонтируются, разумеется, с оформлением документов для дальнейшей выплаты. Ничего удивительного в этом не вижу, мы одобряем такой подход», — добавил Умаров.

«У меня возник вопрос: а что, родовое село Рамзана Кадырова не имеет права иметь парковую зону, не имеет права на зеленые насаждения?» — также отметил министр.

Ранее о том, что в родном селе Кадырова ради строительства парка происходит демонтаж нескольких десятков частных домов, сообщил «Кавказский узел». По данным издания, на сбор вещей и самостоятельный демонтаж строений их хозяевам дали две недели.

О том, что местные жители сталкиваются с практикой выселения из домов, где жили несколько поколений их семьи, сообщало также издание «Кавказ.Реалии». «В районном руководстве им обещают оказать помощь, но не говорят, в каком объеме и когда. Людям даже не сказали, выделят им земли под строительство новых домов или нет, а если выделят, то где», — отмечало издание.