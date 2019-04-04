СК завел дело против мирового судьи в отставке по подозрению в коррупции

СК завел дело против мирового судьи в отставке по подозрению в коррупции

Уголовное дело в отношении одной из мировых судей в отставке завел Следственный комитет. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

В совершении целого ряда преступлений подозревается отставная мировая судья одного из судебных участков Балашовского района Саратовской области, уточняет СК.

Следователи считают, что с 2011 по 2014 годы она получала взятки за вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами. Дела касались различных объектов недвижимости в городе Балашове и Балашовском районе Саратовской области. «Решения выносились в отсутствие возбужденных в установленном порядке гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров», — говорится в сообщении СК.

Подозревают судью в неоднократном превышении должностных полномочий (23 эпизода, ч. 2 ст. 286 УК), в получении взятки (1 эпизод, ч. 3 ст. 290 УК), а также в получении 10 взяток «в значительном размере» и 3 взяток «в крупном размере» (ч. 4 и п. «в» ч. 5 ст. ст. 290 УК. Противоправные действия судьи были раскрыты с сотрудничестве с региональным УФСБ.