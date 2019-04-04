Летевший на Кубу борт «Аэрофлота» сел в Осло из-за самочувствия пассажира

Летевший на Кубу борт «Аэрофлота» сел в Осло из-за самочувствия пассажира

Следовавший из Москвы в Гавану самолет «Аэрофлота» сел в аэропорту Осло из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«При выполнении рейса SU150 Шереметьево — Гавана произошло резкое ухудшение состояния здоровья пассажира. Самолет совершил посадку в аэропорту Осло», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что к прибытию рейса вызвали медперсонал. «После осмотра больного пассажира медиками и снятия с рейса самолет в ближайшее время вылетит в Гавану», — уточнили в авиакомпании.

В январе летевший из Иркутска в Москву самолет «Аэрофлота» сел в Перми из-за ухудшения самочувствия пассажира. Его госпитализировали.