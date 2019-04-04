Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой. Об этом говорится на сайте регионального следственного управления.

Ранее местный портал E1.RU сообщал, что пожилая женщина с больной ногой на коленях сползала по лестнице в первоуральском травмпункте. Также в сети позднее появилось видео инцидента. Голос за кадром говорил, что в больнице не работает подъемник.

«В описанной в СМИ ситуации могут усматриваться признаки нарушения прав социально незащищенных граждан на качественное медицинское обслуживание», — отметили в СК.

Как передает E1.RU, сотрудники прокуратуры выяснили, что подъемник для маломобильных людей в здании есть и работает, однако чтобы им воспользоваться необходимо вызвать сотрудника больницы. Соответствующая кнопка вызова медперсонала малозаметна, более того у подъемника отсутствуют объявления с пояснениями.​