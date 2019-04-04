Сборная России по футболу улучшила результат в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась с 50 места на четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия таблицы опубликована на сайте организации.

В настоящий момент российская сборная занимает 46 место, обойдя сборные Чехии, Ганы и Норвегии. Всего российские футболисты набрали 1425 очков.

Первая тройка в рейтинге осталась неизменной: на первом месте — сборная Бельгии, на втором — Франции, на третьем — Бразилии. Тем не менее, четвертую строчку теперь занимает сборная Англии, в то время как сборная Хорватии опустилась на пятую.

Самый низкий результат российская сборная показала в 2017 году — тогда она была на 64 месте. В 2018 году, когда в России прошел xемпионат мира по футболу, она поднялась на 16 строчек и оказалась на 48 месте. Однако в 2019 году сборная снова начала опускаться.