Общество , 11:04
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Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с 91-летием
Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису, народную артистку СССР Элину Быстрицкую, которой исполняется 91 год, сообщает Кремль.
«Вы всегда трудитесь вдохновенно, с полной самоотдачей», — отметил президент. Путин пожелал актрисе здоровья, творческих успехов и благополучия.
Быстрицкая играла в Московским драматическом театре имени Пушкина, театре Ермоловой и Малом театре, снялась в десятках фильмов. Наибольшую известность ей принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».