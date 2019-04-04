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Счетная палата проверит нацпроекты, Роскосмос и телеканал «Звезда»

Водитель разбившейся в Подмосковье маршрутки перевозил людей нелегально

В Якутске женщина оставила младенца на четыре дня брату с судимостью

Представитель Норкина назвал причины плохого самочувствия ведущего

Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с 91-летием

Охлобыстин заявил о готовности спасти жизнь Зеленскому

Московские школы объяснили иски к «Московскому школьнику»

Зинедин Зидан назвал причину первого поражения после возвращения в «Реал»

Крабовый гамбит: что изменит законопроект об аукционах в рыбной отрасли

Роботы на море: как изменилась отрасль судоходства за десять лет

Суд в Крыму дал по 14 лет обвиняемым в подготовке диверсий по заказу СБУ

Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных

Классика жанра: тест-драйв обновленной Suzuki Vitara

Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России