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В Якутске женщина оставила младенца на четыре дня брату с судимостью

В Якутии женщина оставила трехмесячного младенца на четыре дня со своим братом, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте регионального МВД

Полицейские получили информацию о непрекращающемся детском плаче в квартире жилого дома на ул. Петровского в 7:00 по местному времени (1:00 мск).

Когда правоохранители прибыли на место вызова, они услышали плач ребенка, однако дверь им никто не открыл. Сотрудники полиции приняли решение вскрыть дверь, приняв во внимание тот факт, что ранее мать младенца привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по отношению к своим детям. Проникнув внутрь квартиры, полицейские обнаружили одного трехмесячного младенца, лежащего на диване, из взрослых дома никого не было.

Правоохранители разыскали мать ребенка. Они установили, что 37-летняя женщина вместе с трехлетним сыном ушла из дома 30 марта, оставив младенца на своего брата, который ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. Через некоторое время дядя малыша оставил его одного в квартире.

«Причина, по которой женщина отсутствовала, бросив младенца на четыре дня, — пьянство», — заключили в ведомстве.

В настоящий момент младенец находится в инфекционном отделении больницы — на теле у него были обнаружены пролежни. Трехлетнего ребенка поместили в дом ребенка.

Правоохранительные органы намерены возбудить дело по ст. 156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением».

Теги: Якутск, женщина, младенец, брат, судимость
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