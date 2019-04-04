СМИ узнали о лечении Бритни Спирс в психиатрической больнице

Американская певица Бритни Спирс попала в психиатрический стационар, который занимается лечением психических расстройств. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что поп-звезда «потеряла рассудок» на фоне болезни своего отца Джейми и ее психическое состояние не улучшалось.

Как утверждают источники издания, за последнее время отец певицы перенес две операции из-за разрыва толстой кишки. После второй операции у него начались осложнения. Отмечается, что певица находится в клинике уже около недели. Ожидается, что Спирс пробудет там около месяца.

Бритни Спирс — одна из самых популярных певиц современности. За свою карьеру она выпустила 8 студийных альбомов и продала более 100 млн копий своих альбомов по всему миру, а если учитывать и синглы, то свыше 200 млн копий. Артистка попала в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсменка по продажам сингла за первую неделю. В 2012 году журнал Forbes назвал Бритни Спирс самой высокооплачиваемой певицей Голливуда. В том же году в списке самых богатых женщин мира, занятых в индустрии развлечений, по версии Forbes, певица заняла 12-е место.

В 2007 году психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. Супруги были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. В браке у пары родилось двое сыновей.