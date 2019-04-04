Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,24 -0,06 EUR Бирж. 73,29 +0,13 Brent 69,14 -0,33% USD Нал. 65,81 64,34 EUR Нал. 73,91 72,36 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1234 +0,0033 BTC/USD Бирж. 4 991,70 +11,70 IMOEX 2 532,32 +0,18% RTSI 1 224,35 +0,67% DJIA 26 218,13 +0,15% Nasdaq 7 895,55 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+9,65%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+9,65%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 03 апр, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 03 апр, 13:31
СМИ узнали о лечении Бритни Спирс в психиатрической больнице Общество, 02:53 Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Политика, 02:36 Генсек НАТО заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией Политика, 02:24 В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей Политика, 01:58 Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения Общество, 01:55 Продюсер назвала сроки выхода последнего фильма с участием Булдакова Общество, 01:14 Из Москвы до Мурманска: в чем главная опасность дальних поездок РБК и Haval​, 01:01 СМИ опубликовали фотографии с места гибели пулеметчицы Ведьмы в Донбассе Общество, 00:57 Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста Общество, 00:46 Власти Венесуэлы заявили о проработке темы переноса офиса PDVSA в Москву Экономика, 00:35 На западе Москвы произошел пожар в пристройке к магазину «Пятерочка» Общество, 00:06 Эксперты определили пути восстановления сотрудничества Британии и России Политика, 00:00 Россияне назвали главные проблемы мест, где они живут Экономика, 00:00 С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте Общество, 03 апр, 23:59
Общество ,  
0 
СМИ узнали о лечении Бритни Спирс в психиатрической больнице

Американская певица Бритни Спирс попала в психиатрический стационар, который занимается лечением психических расстройств. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что поп-звезда «потеряла рассудок» на фоне болезни своего отца Джейми и ее психическое состояние не улучшалось.

Как утверждают источники издания, за последнее время отец певицы перенес две операции из-за разрыва толстой кишки. После второй операции у него начались осложнения. Отмечается, что певица находится в клинике уже около недели. Ожидается, что Спирс пробудет там около месяца.

Бритни Спирс — одна из самых популярных певиц современности. За свою карьеру она выпустила 8 студийных альбомов и продала более 100 млн копий своих альбомов по всему миру, а если учитывать и синглы, то свыше 200 млн копий. Артистка попала в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсменка по продажам сингла за первую неделю. В 2012 году журнал Forbes назвал Бритни Спирс самой высокооплачиваемой певицей Голливуда. В том же году в списке самых богатых женщин мира, занятых в индустрии развлечений, по версии Forbes, певица заняла 12-е место. 

В 2007 году психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. Супруги были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. В браке у пары родилось двое сыновей.

Теги: Бритни Спирс, психиатрическая больница
Материалы по теме
Бритни Спирс намерена завершить свою карьеру
Общество
Forbes: Доходы Бритни Спирс - самые высокие
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter