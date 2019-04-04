На западе Москвы произошел пожар в пристройке к магазину «Пятерочка»

На западе Москвы произошел пожар в пристройке к магазину «Пятерочка»

Пожарные ликвидировали возгорание в торговой пристройке к 12-этажному жилому дому в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, возгорание произошло в погрузочной зоне торговой пристройки, расположенному по адресу: Очаковское шоссе, дом 6, корпус 2. По информации спасателей, на площади 30 квадратных метров происходило горение упаковочной тары и обрешетника кровли.

Людей из торгового помещения эвакуировали до прибытия спасателей. В 20:44 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается супермаркет «Пятерочка», который располагается на первом этаже жилого дома.