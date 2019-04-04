Общество , 00:06
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На западе Москвы произошел пожар в пристройке к магазину «Пятерочка»
Пожарные ликвидировали возгорание в торговой пристройке к 12-этажному жилому дому в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.
По данным ведомства, возгорание произошло в погрузочной зоне торговой пристройки, расположенному по адресу: Очаковское шоссе, дом 6, корпус 2. По информации спасателей, на площади 30 квадратных метров происходило горение упаковочной тары и обрешетника кровли.
Людей из торгового помещения эвакуировали до прибытия спасателей. В 20:44 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается супермаркет «Пятерочка», который располагается на первом этаже жилого дома.