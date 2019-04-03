Агент Лундгрена опроверг сообщения о планах актера встретиться с Путиным

Представитель голливудского актера Дольфа Лундгрена опроверг сообщения о намерении Лундгрена принять участие в съемках российской картины в Крыму и планах встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Крейга Баумгартена из компании Zero Gravity Management, представляющего интересы актера.

«Все это совершенная неправда», — сказал представитель артиста.

Ранее ​«РИА Новости» со ссылкой на режиссера и продюсера Александра Беланова сообщало о просьбе Лундгрена организовать для него встречу с президентом России Владимиром Путиным. В частности, Беланов сообщал, что актер принял приглашение сняться в двух частях новой трилогии о Великой Отечественной войне под названием ​«Приговоренные к подвигу», а также попросил о встрече с Путиным и выразил желание принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая.

Дольф (Ханс) Лундгрен получил широкую известность, исполнив роль советского боксера Ивана Драго в фильме «Рокки 4». В общей сложности он снялся более чем в 50 фильмах, включая «Разборку в Маленьком Токио», «Дерево Джошуа», «Карателя» и «Неудержимых». С 2004 года Лундгрен занимается режиссурой — среди его фильмов «Механик», «Миссионер» и «Опасная гастроль».