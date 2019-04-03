В Литве обвиняемого в шпионаже в пользу России приговорили к семи годам

Окружной суд литовского города Клайпеда приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя Романа Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает портал Delfi.
По данным генпрокуратуры, Шешель является гражданином Литвы. Он родился в России и долгое время проживал там. Обвинитель считает, что с 2015 по 2017 год Шешель по поручению российской разведки собирал данные о литовских объектах. В частности, посредством сбора данных о военных кораблях НАТО осужденный передавал информацию о стратегических объектах Литвы, расположенных на территории Клайпедского государственного морского порта.
«Собранные в деле данные подтвердили, что он не только получил задание, но и выполнил конкретные шпионские действия», — сказала представитель суда Гинтаре Даугелайте.
С вынесенными обвинениями Шешель не согласен, свою вину он не признал.