В Литве обвиняемого в шпионаже в пользу России приговорили к семи годам

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,23 -0,07 EUR Бирж. 73,31 +0,15 Brent 69,14 -0,33% USD Нал. 65,81 64,34 EUR Нал. 73,91 72,36 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1234 +0,0033 BTC/USD Бирж. 5 265,30 +334,20 IMOEX 2 532,32 +0,18% RTSI 1 224,35 +0,67% DJIA 26 221,01 +0,16% Nasdaq 7 895,29 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+9,17%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,83%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+9,17%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,83%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 13:31
В пресс-службе НТВ объяснили исчезновение журналиста Норкина из эфира Общество, 23:05 В Литве обвиняемого в шпионаже в пользу России приговорили к семи годам Политика, 22:57 Глава Wintershall заявил об отсутствии оснований для конфликта с «Альфой» Бизнес, 22:47 «Локомотив» ушел от поражения в полуфинале Кубка России с «Ростовом» Спорт, 22:33 Нурмагомедов ответил на слова Макгрегора о своей жене Общество, 22:32 Самолеты НАТО второй раз за неделю сопроводили Ту-160 над Северным морем Политика, 22:25 Телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти Алексея Булдакова Общество, 22:18 Власти Липецкой области назвали виновного в утечке данных пациентов Общество, 22:04 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 22:02 Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Политика, 21:45 «Олимпийский» в Киеве заявил об отсутствии заявки от Зеленского на дебаты Политика, 21:38 МИД связал новые меры НАТО в Черном море с выборами на Украине Политика, 21:14 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 21:11 Участника главного боя турнира UFC в России сняли из-за допинга Спорт, 21:02
Политика ,  
0 
В Литве обвиняемого в шпионаже в пользу России приговорили к семи годам

Окружной суд литовского города Клайпеда приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя Романа Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ​портал Delfi.

По данным генпрокуратуры, Шешель является гражданином Литвы. Он родился в России и долгое время проживал там. Обвинитель считает, что с 2015 по 2017 год Шешель по поручению российской разведки собирал данные о литовских объектах. В частности, посредством сбора данных о военных кораблях НАТО осужденный передавал информацию о стратегических объектах Литвы, расположенных на территории Клайпедского государственного морского порта.

«Собранные в деле данные подтвердили, что он не только получил задание, но и выполнил конкретные шпионские действия», — сказала представитель суда Гинтаре Даугелайте.

С вынесенными обвинениями Шешель не согласен, свою вину он не признал.

Теги: Литва, военный шпионаж, Приговор
Материалы по теме
В Эстонии осужденный за шпионаж в пользу России подал в суд на Минюст
Политика
В Швеции задержали второго подозреваемого в шпионаже
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter