Продюсер сообщил о просьбе Дольфа Лундгрена устроить встречу с Путиным

Американский актер Дольф Лундгрен попросил организовать для него встречу с президентом Владимиром Путиным, пишет «РИА Новости» со ссылкой на режиссера и продюсера Александра Беланова.

Беланов пояснил, что ранее Лундгрен согласился сняться в двух частях «Приговоренных к подвигу» — новой трилогии о Великой Отечественной войне. После этого актер попросил о встрече с Путиным, а также выразил желание принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая.

Режиссер также сообщил, что сейчас вопрос приезда Лундгрена в Москву решается в техническом плане. «Мы должны оплачивать эту поездку, так как она не запланирована и предшествует съемочному периоду, но думаю, что все получится», — отметил Беланов.

Дольф (Ханс) Лундгрен получил широкую известность после роли советского боксера Ивана Драго в фильме «Рокки 4». Всего он снялся более чем в 50 фильмах, включая «Разборку в Маленьком Токио», «Дерево Джошуа», «Карателя» и «Неудержимых». С 2004 года Лундгрен также начал заниматься режиссурой — среди его фильмов «Механик», «Миссионер» и «Опасная гастроль».