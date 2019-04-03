Чечня разместила контракт на ₽35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова

Чечня разместила контракт на ₽35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова

Комитет правительства Чеченской Республики по госзаказу разместил сообщение о проведении электронного аукциона на контракт по содержанию зеленой зоны территории комплекса административных зданий в Грозном, следует из документа на сайте госзакупок.

Предмет контракта — «выполнение работ по содержанию зеленой зоны территории административного комплекса по ул. Рубежная, ул. Тбилисская, река Сунжа, город Грозный, Чеченская Республика», говорится в документе. На эти цели из бюджета республики выделят 34,8 млн руб.

Заявки на конкурс принимают до 17 апреля. Итоги аукциона подведут 22 апреля.

Исполнитель контракта должен проводить оч​​истку территории от случайного мусора, уход за газоном (выкашивание, подсев проплешин, аэрация, внесение удобренией, прополка), полив зеленых насаждений, рыхление почвы, вести борьбу с сорняками и выполнять другие работы по техническому заданию.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по указанному адресу располагается резиденция главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.