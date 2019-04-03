Чечня разместила контракт на ₽35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова

Комитет правительства Чеченской Республики по госзаказу разместил сообщение о проведении электронного аукциона на контракт по содержанию зеленой зоны территории комплекса административных зданий в Грозном, следует из документа на сайте госзакупок.
Предмет контракта — «выполнение работ по содержанию зеленой зоны территории административного комплекса по ул. Рубежная, ул. Тбилисская, река Сунжа, город Грозный, Чеченская Республика», говорится в документе. На эти цели из бюджета республики выделят 34,8 млн руб.
Заявки на конкурс принимают до 17 апреля. Итоги аукциона подведут 22 апреля.
Исполнитель контракта должен проводить очистку территории от случайного мусора, уход за газоном (выкашивание, подсев проплешин, аэрация, внесение удобренией, прополка), полив зеленых насаждений, рыхление почвы, вести борьбу с сорняками и выполнять другие работы по техническому заданию.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по указанному адресу располагается резиденция главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.