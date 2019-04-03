В Испании из-за инцидента с военным самолетом пострадали 11 человек

В Испании из-за инцидента с военным самолетом пострадали 11 человек

Небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в Испании, в результате инцидента пострадали 11 человек. Все потерпевшие — военнослужащие, которые в момент происшествия находились на борту.

Как сообщила в среду радиостанция COPE, ЧП произошло на аэродроме Санта-Силия на северо-востоке Испании (входит в провинцию Уэска) во время учений «Арагон-2019», на которых отрабатывалась эвакуация людей в случае катастроф. В мероприятии принимали участие более 3,5 тыс. сотрудников различных экстренных служб.

Пятеро пострадавших доставлены в больницу. По данным El Periodico de Aragón, среди них — пилот, получивший черепно-мозговую травму.