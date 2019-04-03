Боровицкую башню реконструируют для удобства посещения Кремля

Проектная документация для проведения работ по реконструкции Боровицкой башни, комплекса зданий Государственной думы, Дома правительства России и других объектов должна быть предоставлена до 1 сентября. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованном в системе правовой информации.

«Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения «Александровский сад» в части входной зоны с организацией пропускного режима на территорию Московского Кремля через Боровицкую башню», — сказано в документе.

В соответствии с распоряжением в Кремле также планируется проведение работ по созданию подземного музейного комплекса на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела. К 1 сентября должны быть готовы проекты по реконструкции на комплекс зданий Госдумы на Охотном Ряду, административное здание с надземным переходом в здание Совета Федерации и еще нескольких учреждений.