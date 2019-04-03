Полиция устроит проверку после избиения клиентки в «Почте России» веником

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,17 -0,13 EUR Бирж. 73,27 +0,11 Brent 69,70 +0,48% USD Нал. 65,64 64,78 EUR Нал. 73,80 72,89 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1244 +0,0043 BTC/USD Бирж. 4 998,90 +67,80 IMOEX 2 540,46 +0,50% RTSI 1 228,09 +0,98% DJIA 26 179,13 -0,30% Nasdaq 7 848,69 +0,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Delta Air Lines $70 (+26,13%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+56,14%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Delta Air Lines $70 (+26,13%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+56,14%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 13:31
Турецкий клуб предложит €17 млн за хорватского легионера ЦСКА Спорт, 14:08 Полиция устроит проверку после избиения клиентки в «Почте России» веником Общество, 14:01 Какие новинки ждут российские покупатели товаров fmcg: краткий навигатор Pro, 14:00 В Великобритании раскритиковали программу утилизации атомных подлодок Политика, 13:57 Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни Бизнес, 13:54 Трамп допустил использование двух слоганов на выборах 2020 года Политика, 13:47 Во что лучше инвестировать в России и за границей РБК и Сбербанк Первый, 13:46 Ураганный ветер сорвал крышу дома в Нижневартовске Общество, 13:43 Интервью главы Wintershall Марио Мерена. Главное Бизнес, 13:43 Набрать лишнее: что будет с криптовалютами во втором квартале 2019 года Крипто, 13:37 Депутат Петербурга опроверг данные о признании взрыва в академии терактом Общество, 13:33 Штаб Зеленского потребовал от Порошенко раскрыть сведения об офшорах Политика, 13:32 В Самаре произошел крупный пожар в ангаре Общество, 13:32 За нападение на больницу в Петербурге задержали троих человек Общество, 13:21
Общество ,  
0 
Полиция устроит проверку после избиения клиентки в «Почте России» веником

Полиция начала проверку, после того как жительница Краснодарского края пожаловалась на сотрудницу местного отделения «Почты России», несколько раз ударившую ее веником. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Материал зарегистрирован. Обратилась девушка. В настоящее время проводится проверка. По результатам будет вынесено процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

29 марта местная жительница опубликовала в своем Instagram видеозапись того, как сотрудница отделения «Почты России» несколько раз ударила ее веником и пригрозила «вызвать милицию», если та не уйдет. В комментарии к посту автор видеозаписи написала, что пришла на почту, чтобы отправить посылку, однако ей отказали. После того как женщина попросила заведующую главпочтамта написать письменный отказ, та, по словам автора видео, «повела себя неадекватно» и начала бить посетительницу веником по лицу и выгонять из помещения. Кроме того, утверждает женщина, сотрудница почты забрала ключи от ее машины и «скрылась в неизвестном направлении».

Как сообщили РБК в пресс-службе «Почты России», конфликт спровоцировала сама посетительница, которая «нецензурно оскорбляла сотрудников и других посетителей почтового отделения». В ведомстве также отметили, что в прошлом году она уже была «объектом внимания правоохранительных органов по факту нанесения побоев девушке, которая сейчас работает оператором в почтовом отделении».

«Почта России» начала служебную проверку, а правоохранительные органы взяли показания свидетелей. С сотрудниками отделения провели инструктаж по соблюдению стандартов клиентского сервиса, отметили в пресс-службе.

Теги: «Почта России», проверка, ГУ МВД по Краснодарскому краю
Материалы по теме
«Почта России» заказала международную стратегию с созданием маркетплейса
Бизнес
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
Бизнес
«Почта России» изымет из продажи конверты с перепутанными высотками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter