Полиция устроит проверку после избиения клиентки в «Почте России» веником

Полиция начала проверку, после того как жительница Краснодарского края пожаловалась на сотрудницу местного отделения «Почты России», несколько раз ударившую ее веником. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Материал зарегистрирован. Обратилась девушка. В настоящее время проводится проверка. По результатам будет вынесено процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

29 марта местная жительница опубликовала в своем Instagram видеозапись того, как сотрудница отделения «Почты России» несколько раз ударила ее веником и пригрозила «вызвать милицию», если та не уйдет. В комментарии к посту автор видеозаписи написала, что пришла на почту, чтобы отправить посылку, однако ей отказали. После того как женщина попросила заведующую главпочтамта написать письменный отказ, та, по словам автора видео, «повела себя неадекватно» и начала бить посетительницу веником по лицу и выгонять из помещения. Кроме того, утверждает женщина, сотрудница почты забрала ключи от ее машины и «скрылась в неизвестном направлении».

Как сообщили РБК в пресс-службе «Почты России», конфликт спровоцировала сама посетительница, которая «нецензурно оскорбляла сотрудников и других посетителей почтового отделения». В ведомстве также отметили, что в прошлом году она уже была «объектом внимания правоохранительных органов по факту нанесения побоев девушке, которая сейчас работает оператором в почтовом отделении».

«Почта России» начала служебную проверку, а правоохранительные органы взяли показания свидетелей. С сотрудниками отделения провели инструктаж по соблюдению стандартов клиентского сервиса, отметили в пресс-службе.