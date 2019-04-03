Прокуратура сочла концерт «Дискотеки Аварии» на Ямале нецелевыми тратами

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа запретила проводить концерт группы «Дискотека Авария» в городе Муравленко, посчитав организацию представления нецелевым использованием бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Концерт планировалось приурочить к 35-летию города. Помимо «Дискотеки Аварии» также предполагались выступление диджея (DJ Jim) и музыкально-пиротехническое шоу. Сумма муниципального контракта с заказчиком составила более 10,6 млн руб. Как пояснили в ведомстве, деньги должны были быть выделены в качестве субсидий в рамках реализации программы «Основные направления развития культуры муниципального образования».

«Проверкой установлено, что заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 35-летия города Муравленко, не соответствовало целям муниципальной программы, а затраты бюджетных средств на его исполнение являлись бы нецелевыми, что могло повлечь нарушение требований действующего законодательства», — говорится в сообщении прокуратуры.

Главу города Александра Подорогу предупредили о недопустимости нарушения закона.