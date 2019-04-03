В Петербурге умер художник Николай Сажин

В Санкт-Петербурге умер художник Николай Сажин, об этом РБК сообщил председатель правления Петербургского союза художников Андрей Базанов со ссылкой на жену Сажина.

«Николай Сажин болел очень давно, у него была серьезная форма диабета, он перенес несколько операций, пересел в инвалидную коляску. Сажин работал каждый день до конца своей жизни. Достойнейшая смерть достойнейшего художника», — сказал он. Информация о дате и месте похорон пока не известна.

Сажин родился в Челябинской области. После окончания школы поступил в Таврическое художественное училище, после обучался в петербургской Академии. Являлся членом Союза художников России и Санкт-Петербургской академии современного искусства. Произведения Сажина находятся в частных собраниях России, Франции, Германии, США, Италии, Норвегии, Швейцарии, Дании, Израиля, Японии и Финляндии.