В МВД назвали самые преступные и безопасные регионы России

В 2018 году самое большое число преступлений — более 140 тыс. — зарегистрировали в Москве. Об этом свидетельствует рейтинг самых безопасных регионов, составленный RT на основе данных МВД.

На втором месте списка — Московская область, где зарегистрировали 80,2 тыс. преступлений, на третьем — Краснодарский край (68,1 тыс.). Затем следуют Челябинская область (64,8 тыс.) и Башкирия (57,4 тыс.).

Как свидетельствуют данные рейтинга, самыми безопасными регионами стали Чукотка и Ненецкий автономный округ. Там зарегистрировали 748 и 857 преступлений соответственно. Далее следуют Ингушетия (1,6 тыс.), Калмыкия (2,7 тыс.) и Магаданская область (2,9 тыс.).

По информации МВД, всего в прошлом году в стране зафиксировали 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше показателя 2017 года. Более 50% из них — это хищение чужого имущества.