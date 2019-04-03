Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе перед майскими праздниками

Предшествующая длинным майским праздникам рабочая неделя продлится всего два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля. Об этом РБК сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструде).

При этом 30 апреля рабочий день, как предпраздничный, сократится на один час. Сами выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда (1 мая), продлятся пять дней: с 1 по 5 мая включительно.

Дальше у россиян будет три рабочих дня — с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на четверг, страна будет отдыхать четыре дня подряд — с 9 по 12 мая включительно. Среду 8 мая, как предпраздничный день, сократили на один час.

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — пояснил замруководителя Роструда Иван Шкловец, слова которого приводит ведомство.