Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом в России

Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе зафиксировали только в одном регионе России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты ведомства, в целом по стране активность распространения гриппа и ОРВИ снижается. Роспотребнадзор уточняет, что за отчетную неделю лабораторно обследовано более 6,8 тыс. человек.

В Европе также зарегистрировано снижение интенсивности эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, отмечает ведомство со ссылкой на данные Европейского регионального бюро ВОЗ. В 11 странах зафиксировано широкое распространение вирусов гриппа, в 10 — региональное, а в семи — локальное.

В начале февраля Роспотребнадзор сообщил, что повышение порога заболеваемости гриппом выявили в 43 российских регионах. Как отметила глава ведомства Анна Попова, в основном это касалось детей младше 14 лет.