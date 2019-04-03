Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа

​Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд отсрочить выплату 48 млн руб. штрафа. Об этом РБК заявил его адвокат Андрей Горохов.

«На прошлой неделе я обратился в суд с ходатайством по просьбе Никиты Белых, которая заключается в том, чтобы на основании норм УПК предоставить отсрочку исполнения приговора в части уплаты штрафа в размере 48 млн руб.», — сообщил он.

По его словам, речь идет об отсрочке на пять лет до 2024 года. Он пояснил, что такая просьба экс-губернатора связана с тем, что на сегодняшний день у него нет возможности выплатить всю сумму штрафа. «Имущество Никиты Белых оценено в 4 млн руб.», — отметил правозащитник.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в феврале 2018 года был признан виновным в получении взяток. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. Позднее приговор был смягчен: штраф уменьшился до 48 млн руб., также с Белых был снят запрет занимать административные должности в образовательных учреждениях. Срок заключения в колонии строгого режима остался прежним.