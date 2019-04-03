Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,30 +0,13 EUR Бирж. 73,16 +0,09 Brent 69,37 +1,11% USD Нал. 65,96 64,55 EUR Нал. 73,89 72,50 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1201 -0,0008 BTC/USD Бирж. 4 998,72 +67,62 IMOEX 2 527,77 +0,26% RTSI 1 216,20 +0,16% DJIA 26 179,13 -0,30% Nasdaq 7 848,69 +0,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+18,63%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+18,63%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 02 апр, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 02 апр, 13:17
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами» Экономика, 05:00 Полиция начала проверку данных об избиении посетителей МДМ охранниками Общество, 04:50 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 04:44 Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа Общество, 04:31 Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева Общество, 03:59 В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Политика, 03:36 Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском Общество, 03:15 «МЮ» потерпел второе поражение в чемпионате под руководством Сульшера Общество, 02:48 Дума поддержала штрафы за распространение иностранных СМИ без разрешения Политика, 02:45 Фантастика, ставшая реальностью: 7 очень полезных в быту технологий Совместный проект​, 02:36 Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС Общество, 02:14 «Барселона» сыграла вничью с аутсайдером Ла Лиги в матче с восемью голами Общество, 01:44 Василий Уткин заявил о нападении на него Общество, 01:19 В Россию перестанут ввозить два противоопухолевых препарата Общество, 01:10
Дело Никиты Белых ,  
0 
Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа

​Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд отсрочить выплату 48 млн руб. штрафа. Об этом РБК заявил его адвокат Андрей Горохов.

«На прошлой неделе я обратился в суд с ходатайством по просьбе Никиты Белых, которая заключается в том, чтобы на основании норм УПК предоставить отсрочку исполнения приговора в части уплаты штрафа в размере 48 млн руб.», — сообщил он.

Общество
Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор Никите Белых

По его словам, речь идет об отсрочке на пять лет до 2024 года. Он пояснил, что такая просьба экс-губернатора связана с тем, что на сегодняшний день у него нет возможности выплатить всю сумму штрафа. «Имущество Никиты Белых оценено в 4 млн руб.», — отметил правозащитник.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в феврале 2018 года был признан виновным в получении взяток. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. Позднее приговор был смягчен: штраф уменьшился до 48 млн руб., также с Белых был снят запрет занимать административные должности в образовательных учреждениях. Срок заключения в колонии строгого режима остался прежним.

Теги: Никита Белых, уплата штрафа, отсрочка
Материалы по теме
Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор Никите Белых
Общество
Суд разрешил Никите Белых жениться в СИЗО
Общество
Следствие назвало причину отказа Никите Белых в разрешении на брак
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter