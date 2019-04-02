Вице-премьер Украины предупредил о рецессии в случае победы Зеленского

В случае победы на выборах шоумена Владимира Зеленского украинскую экономику ждет рецессия, а перспективы вхождения страны в ЕС и НАТО «встанут на паузу». Об этом в статье для издания «Лига.Бизнес» пишет первый вице-премьер Украины Степан Кубив (до работы в правительстве был депутатом Верховной рады от «Блока Петра Порошенко»).

Он пояснил, что в последние пять лет «родилась» новая Украина, которой начал заниматься действующий президент Петр Порошенко. Однако теперь, по мнению Кубива, избиратели Зеленского​ «вместо тяжелого труда и дисциплины хотят иметь пять лет развлечений и зрелищ» с неопытным президентом на посту.

В результате прихода к власти Зеленского, который будет управлять страной «методом проб и ошибок», экономика Украины «точно пойдет вниз» и покажет рецессию, военные действия и сепаратизм на Донбассе с помощью России начнут расширяться в другие регионы, а перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО «в лучшем случае» будут заморожены, считает Кубив.

Он отметил, что международное сообщество скорее всего откажется от новых программ сотрудничества с Украиной, пока не поймет «профессиональные качества Зеленского-политика».