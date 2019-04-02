Рогозин заявил об увольнении создававших корабль «Федерация» сотрудников

Глава «Роскосмоса» Дмитрий на своей странице в Twitter рассказал, что уволил сотрудников РКК «Энергия», отвечающих за работу над транспортным пилотируемым кораблем «Федерация».

Пользователь соцсети спросил Рогозина о наличии хороших новостей про «Федерацию». «Работа [над кораблем] была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК «Энергия». В результате нерадивых товарищей пришлось уволить», — ответил Рогозин.

Он добавил, что сейчас работа над проектом налажена, и выразил надежду, что летные испытания начнутся в 2022 году.

«Энергия» разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль «Федерация» с 2009 года. Согласно плану, он должен заменить корабли «Союз» и «Прогресс» и будет доставлять людей и грузы​ на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд руб. Летом 2017 года Рогозин, который тогда курировал космическую отрасль на посту вице-премьера, говорил, что первый пуск корабля с экипажем намечен на конец 2024 года.