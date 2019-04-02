Захарова ответила на сообщение Киева об укреплениях на границе с Россией

Захарова ответила на сообщение Киева об укреплениях на границе с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщение МВД Украины о возобновлении строительства дополнительных укреплений на границе с Россией в рамках проекта «Стена».

По ее словам, Киев выбрал для этого максимально подходящий момент.

«Решили за 3 недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: «Громадяне, перемога ближе некуда, проект «Стена» завершен», — написала Захарова.

Запись в facebook пользователя maria.zakharova.167

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что с начала марта были возобновлены работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, а с 1 апреля начались «активные работы по реализации запланированных мероприятий». Среди них — устройство заградительных и противотанковых рвов на границе в Луганской области, а также работы в Черниговской и Харьковской областях, сообщило ведомство. Из бюджета Украины на эти работы в 2019 году запланировано выделение 400 млн грн.​