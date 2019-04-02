В консульстве Молдавии в Одессе прошли обыски

Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски в консульстве Молдавии в Одессе — консула Сергея Шептеличь подозревают в коррупции. Об этом сообщают издания Noi и IPN.

В отношении дипломата было возбуждено уголовное дело, согласно которому в апреле 2018 года Шептеличь якобы выдал долгосрочную визу на 60 дней иностранцу арабского происхождения, получив взамен €100.

Подозреваемый был доставлен на родину, ему запрещено покидать страну в течение 30 дней. Свою вину дипломат не признал. По статье о коррупции ему грозит штраф до 100 тыс. леев (около $5,7 тыс.), а также запрет занимать определенные государственные должности на срок до пяти лет.

Noi уточняет, что Шептеличь был сотрудником отдела дипломатических протоколов центрального офиса МИДа, а также работал в посольстве в Москве.