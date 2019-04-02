«Аэрофлот» объяснил причину отмены своих рейсов из Берлина в Москву

«Аэрофлот» объяснил причину отмены своих рейсов из Берлина в Москву

«Аэрофлот» отменил два своих рейса из Берлина в Москву по техническим причинам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о рейсах SU2315 за 1 апреля и SU2317 за 2 апреля из берлинского аэропорта Шёнефельд в московский аэропорт Шереметьево. Пассажирам этих рейсов предоставили питание и разместили в гостинице.

«Для вывоза пассажиров 2 апреля был направлен самолет Boeing 777 повышенной вместимости. <...> В настоящее время самолет со всеми пассажирами уже летит в Москву», — добавили в «Аэрофлоте».

Что именно случилось с воздушными судами, на которых изначально должны были лететь пассажиры, не уточняется.