Общество , 14:12
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Умер снявший фильмы «Стару-ха-pмса» и «Кочерга» кинорежиссер Вадим Гемс
Вадим Гемс
В возрасте 68 лет умер кинорежиссер Вадим Гемс. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России.
Гемс окончил Крымский университет культуры, также учился в Московском государственном институте культуры и окончил режиссерский факультет ВГИКа.
В 1972–1974 годах руководил Театром-мастерской театрального искусства в Ялте. В 1985–1986 годах возглавлял Всесоюзное объединение молодых кинематографистов.
Гемс был режиссером-постановщиком таких фильмов, как «Стару-ха-pмса», «Карусельщик», «Кочерга», «Ираклий Андроников о русских тройках», и других.