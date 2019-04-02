Умер снявший фильмы «Стару-ха-pмса» и «Кочерга» кинорежиссер Вадим Гемс

Вадим Гемс (Фото: kino-teatr.ru)

В возрасте 68 лет умер кинорежиссер Вадим Гемс. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Гемс окончил Крымский университет культуры, также учился в Московском государственном институте культуры и окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В 1972–1974 годах руководил Театром-мастерской театрального искусства в Ялте. В 1985–1986 годах возглавлял Всесоюзное объединение молодых кинематографистов.

Гемс был режиссером-постановщиком таких фильмов, как «Стару-ха-pмса», «Карусельщик», «Кочерга», «Ираклий Андроников о русских тройках», и других.