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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Умер снявший фильмы «Стару-ха-pмса» и «Кочерга» кинорежиссер Вадим Гемс
Вадим Гемс (Фото: kino-teatr.ru)

В возрасте 68 лет умер кинорежиссер Вадим Гемс. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Гемс окончил Крымский университет культуры, также учился в Московском государственном институте культуры и окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В 1972–1974 годах руководил Театром-мастерской театрального искусства в Ялте. В 1985–1986 годах возглавлял Всесоюзное объединение молодых кинематографистов.

Гемс был режиссером-постановщиком таких фильмов, как «Стару-ха-pмса», «Карусельщик», «Кочерга», «Ираклий Андроников о русских тройках», и других.

Теги: режиссер, смерть
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