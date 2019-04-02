Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам «Туполева» и «дочки» «МиГа»

Бывшего вице-президента ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-главу компании «МиГ-РосТ» («дочки» РСК «МиГ») Алексея Озерова приговорили к тюремным срокам и штрафам за аферу с государственной недвижимостью на 800 млн руб., сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что Озерова приговорили к девяти с половиной годам, а Носкова — к восьми годам. Их признали виновными в мошенничестве, легализации полученных в результате преступления денежных средств и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 201 УК).

Суд установил, что в 2004–2011 годах обвиняемые совершили мошенничество с объектами недвижимости «МиГ-РосТ», находившейся под контролем государства. По данным следствия, при заключении договора аренды земельного участка в Москве, принадлежащего «МиГ-РосТ», они злоупотребили полномочиями. Кроме того, их признали виновными в мошенничестве на сумму 200 млн руб. в отношении РСК «МиГ».

«Общий ущерб государству и АО «РСК «МиГ» от действий организованной группы составил около 800 млн руб.», — говорится в сообщении. На имущество осужденных наложен арест.