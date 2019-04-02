В Петербурге нашли мертвым ирландца-финдиректора девелоперской компании

В Санкт-Петербурге нашли мертвым финансового директора девелоперской компании «Авиелен А.Г.», гражданина Ирландии. Об этом ТАСС сообщил ​источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

«На улице Парашютной обнаружено тело 51-летнего гражданина Ирландии — финансового директора компании «Авиелен А.Г.», — сказал собеседник агентства.

Информацию подтверждает «Фонтанка». По информации издания, тело нашли около часа ночи под окнами многоэтажки в Приморском районе города. Отмечается, что мужчина находился в России по рабочей визе и проживал в отеле на Лиговском проспекте.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Петербургу Сергей Капитонов рассказал РБК, что следователи проводят проверку.

«Проверку проводим. Обнаружен мужчина 1967 года рождения», — сказал он. Капитонов не смог уточнить, является ли скончавшийся гражданином Ирландии.