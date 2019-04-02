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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
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Чистая прибыль группы компаний «ПИК» в 2018 году выросла почти в семь раз

Чистая прибыль одного из крупнейших девелоперов жилой недвижимости России группы компаний «ПИК» (ГК «ПИК») по итогам 2018 года составила 21,3 млрд руб., что почти в семь раз превышает показатель предыдущего года (3,2 млрд руб.), следует из данных компании, подготовленных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

При этом общая выручка ГК «ПИК» выросла на 40,4% (с 175,1 млрд до 245,8 млрд руб.), а выручка от продажи недвижимости — на 38,9% (с 170,1 млрд до 236,3 млрд руб.).

Комментируя данные отчетности, президент ГК «ПИК» Сергей Гордеев отметил также трехкратный рост показателя EBITDA и шестикратное снижение размера чистого долга компании (с 15 млрд до 2,5 млрд руб.).

«Таким образом, компания подтвердила свое устойчивое финансовое положение и приверженность сбалансированной финансовой политике. Это дополнительно нашло отражение в повышении кредитного рейтинга ПИК со стороны агентства Standard & Poor’s — до уровня B+», — подчеркнул Гордеев.

На 31 декабря 2018 года общая оценка активов ГК «ПИК» составила 382,1 млрд руб., что включает портфель недвижимости, индустриальный блок, бренд и новые направления бизнеса.

Теги: Девелопмент, Недвижимость, ГК «ПИК»
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