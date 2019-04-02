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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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В Приморье начали проверку смерти школьника после соревнований

Прокуратура проводит проверку по факту несчастного случая с учеником 8-го класса во Владивостоке, который умер после соревнований. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Установлено, что 12 марта в одной из школ города во время спортивных мероприятий после выполнения упражнений ученик 8-го класса потерял сознание. Его госпитализировали, а спустя две недели он умер. По факту смерти несовершеннолетнего следственный орган проводит процессуальную проверку.

Прокуратура Ленинского района Владивостока организовала проверку исполнения законодательства об образовании при организации соревнований, в том числе в части обеспечения образовательным учреждением присутствия медицинского работника на спортивном мероприятии. Представитель регионального управления СК сообщил «РИА Новости», что следователи по факту инцидента проводят проверку по признакам преступления по ст. 293 УК (халатность).

Теги: школьник, Приморье, смерть
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