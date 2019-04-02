Сотрудников больницы Югорска наказали за склад с детским питанием в морге

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,45 +0,28 EUR Бирж. 73,33 +0,26 Brent 69,32 +1,03% USD Нал. 65,89 65,07 EUR Нал. 73,82 72,92 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1202 -0,0007 BTC/USD Бирж. 4 775,00 +576,18 IMOEX 2 523,68 +0,10% RTSI 1 214,55 +0,02% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 01 апр, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 01 апр, 15:11
Сотрудников больницы Югорска наказали за склад с детским питанием в морге Общество, 11:33 ГАЗ проводит конкурс на лучшие идеи для мобильного бизнеса Партнерский материал, 11:25 Российский боец UFC получил пожизненную дисквалификацию за допинг Спорт, 11:21 Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ Общество, 11:11 Технологии 3D: зачем нужна виртуальная копия товара и как ее сделать Стиль, 11:06 Гидрометцентр назвал сроки весеннего потепления в Москве Общество, 11:01 Что такое детская бедность и сколько она стоит Партнерский материал, 11:01 Сотрудница полиции в Москве ранила себя в отделении МВД Общество, 10:50 Разгромивший редакцию «Коммерсанта» в Екатеринбурге вышел из-под стражи Общество, 10:45 Инстаграмотеи: как онлайн-школы стали любимым бизнесом активных самоучек Pro, 10:45 Финтех для пенсионеров: банки подстраиваются под пожилых — Bloomberg Pro, 10:41 Разница в мелочах: тест-драйв обновленной Mazda CX-9 Авто, 10:39 Суд продлил домашний арест Серебренникову Общество, 10:35 Нефть обновила годовой максимум: как отреагирует курс доллара Quote, 10:35
Общество ,  
0 
Сотрудников больницы Югорска наказали за склад с детским питанием в морге

Шесть сотрудников больницы Югорска привлекли к дисциплинарной ответственности за хранение просроченного детского питания в морге. Об этом ТАСС сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексей Добровольский.

«Шесть сотрудников, в том числе заместитель руководителя Югорской городской больницы по итогам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. В данном случае, к взысканию», — сказал он.

При этом Добровольский добавил, что претензий к главному врачу больницы Андрею Макаренко департамент не имеет. По словам директора, главврачу приходится «разгребать наследство», которое оставил предыдущий руководитель больницы.

Прокуратура ХМАО начала проверку. «РИА Новости» добавляет, что региональное управление МВД также проверяет случившееся.

В конце марта портал «ЮграPRO» со ссылкой на депутата Андрея Пантина написал о том, что городской морг используют как склад для детского питания. Отмечалось, что его организовали при бывшем главвраче больницы Югорска. По оценкам депутата, на складе хранится около 3 т питания и каш на сумму 1,5 млн руб.

«РИА Новости» добавляет, что впоследствии в департаменте общественных и внешних связей Югры рассказали, что в здании, в котором находится морг, также располагаются склады. По данным департамента, в одном из них временно хранились просроченные продукты для последующей утилизации.

Теги: Югорск, Больница, морг, детское питание
Материалы по теме
Башкирия вернет государству роддом в Салавате после инцидента с врачами
Общество
Врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку в Амурской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter