Сотрудников больницы Югорска наказали за склад с детским питанием в морге

Сотрудников больницы Югорска наказали за склад с детским питанием в морге

Шесть сотрудников больницы Югорска привлекли к дисциплинарной ответственности за хранение просроченного детского питания в морге. Об этом ТАСС сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексей Добровольский.

«Шесть сотрудников, в том числе заместитель руководителя Югорской городской больницы по итогам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. В данном случае, к взысканию», — сказал он.

При этом Добровольский добавил, что претензий к главному врачу больницы Андрею Макаренко департамент не имеет. По словам директора, главврачу приходится «разгребать наследство», которое оставил предыдущий руководитель больницы.

Прокуратура ХМАО начала проверку. «РИА Новости» добавляет, что региональное управление МВД также проверяет случившееся.

В конце марта портал «ЮграPRO» со ссылкой на депутата Андрея Пантина написал о том, что городской морг используют как склад для детского питания. Отмечалось, что его организовали при бывшем главвраче больницы Югорска. По оценкам депутата, на складе хранится около 3 т питания и каш на сумму 1,5 млн руб.