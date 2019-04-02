Сотрудница полиции в Москве ранила себя в отделении МВД

В Москве сотрудница патрульно-постовой службы случайно ранила себя из служебного оружия в отделении, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сегодня сотрудница патрульно-постовой службы отдела полиции по району Арбат, находясь в оружейной комнате, в результате неосторожного обращения со служебным оружием причинила себе огнестрельное ранение», — рассказали в пресс-службе. Там также добавили, что ей оказывают медицинскую помощь, по факту произошедшего назначена служебная проверка.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, у сотрудницы полиции «сорвался палец», пуля отрикошетила от стены и попала в нее. Другой источник заявил, что пуля попала по касательной женщине в бровь.

В январе в Мытищах 13-летняя девочка случайно нажала на курок травматического пистолета при попытке сделать селфи. Пистолет принадлежал ее отцу, он имел разрешение на его ношение и хранение. По данным СК, девочка нажала на курок пистолета во время фотографирования по собственной неосторожности. В результате она получила ранение с переломом нижней челюсти.