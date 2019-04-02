Президент Филиппин поручил проверить все госконтракты

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,53 +0,36 EUR Бирж. 73,34 +0,27 Brent 69,11 +0,73% USD Нал. 65,92 65,06 EUR Нал. 73,84 72,91 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1192 -0,0017 BTC/USD Бирж. 4 749,90 +551,08 IMOEX 2 525,66 +0,17% RTSI 1 214,41 +0,01% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 01 апр, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 01 апр, 15:11
Разгромивший редакцию «Коммерсанта» в Екатеринбурге вышел из-под стражи Общество, 10:45 Инстаграмотеи: как онлайн-школы стали любимым бизнесом активных самоучек Pro, 10:45 Суд продлил домашний арест Серебренникову Общество, 10:35 Нефть обновила годовой максимум. Как отреагирует курс доллара Quote, 10:35 В блоке Порошенко назвали итоги выборов «красной карточкой» для оппозиции Политика, 10:35 Как полюбить овощи и питаться правильнее РБК и Philips, 10:33 Чек-лист по обучению сотрудников: как получить от курсов максимум пользы Pro, 10:29 ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море Общество, 10:27 Менеджер Юлии Началовой опровергла планы снять фильм о певице Общество, 10:27 В штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским Политика, 10:27 Bitcoin резко подорожал: что будет дальше Крипто, 10:27 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 10:25 Президент Филиппин поручил проверить все госконтракты Политика, 10:07 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+ Бизнес, 09:59
Политика ,  
0 
Президент Филиппин поручил проверить все госконтракты

Филиппины проверят все свои контракты с компаниями и другими странами, соответствующее поручение дал президент Родриго Дутерте, передает Reuters со ссылкой на представителя главы государства Сальвадора Панело.

Проверкой займутся несколько ведомств, включая Минюст. Они должны установить, есть ли в контрактах «обременительные положения», которые невыгодны для граждан Филиппин или же противоречат Конституции.

Точное число контрактов, которые подлежат проверке, представитель президента не озвучил.

Как отмечает Manila Bulletin, в 2018 году Верховный суд Сингапура присудил компании Maynilad 3 млрд филиппинских песо ($65 млн) по иску против правительства из-за споров о повышении тарифов. Maynilad — подрядчик властей Манилы, который занимается водоснабжением и канализацией столицы Филиппин.

Теги: Филиппины, Родриго Дутерте
Материалы по теме
Дутерте извинился перед Обамой за оскорбление двухлетней давности
Политика
Президент Филиппин предложил переименовать страну
Политика
СМИ нашли следы «фабрики троллей» в соцсетях на Филиппинах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter