Президент Филиппин поручил проверить все госконтракты

Филиппины проверят все свои контракты с компаниями и другими странами, соответствующее поручение дал президент Родриго Дутерте, передает Reuters со ссылкой на представителя главы государства Сальвадора Панело.

Проверкой займутся несколько ведомств, включая Минюст. Они должны установить, есть ли в контрактах «обременительные положения», которые невыгодны для граждан Филиппин или же противоречат Конституции.

Точное число контрактов, которые подлежат проверке, представитель президента не озвучил.

Как отмечает Manila Bulletin, в 2018 году Верховный суд Сингапура присудил компании Maynilad 3 млрд филиппинских песо ($65 млн) по иску против правительства из-за споров о повышении тарифов. Maynilad — подрядчик властей Манилы, который занимается водоснабжением и канализацией столицы Филиппин.