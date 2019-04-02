Полиция начала проверку после сообщений о драке с вратарем сборной Англии

Полиция начала проверку после сообщений о драке с вратарем сборной Англии

Британский футбольный клуб «Эвертон» начал проверку, после того как появилась информация о том, что его вратарь Джордан Пикфорд, также выступающий за национальную сборную, участвовал в драке в пабе в Сандерленде, пишет местное издание Sunderland Echo.

«Клубу известно о предполагаемом инциденте с участием одного из наших игроков, мы изучаем этот вопрос», — заявили в «Эвертоне».

В свою очередь, представитель полиции сказал, что правоохранители получали сообщения о беспорядках и устанавливают виновных. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал, поэтому никого не задержали, отметили в полиции.

Ранее таблоид The Sun опубликовал видео, на котором Пикфорд участвует в потасовке на улице. Это происходит недалеко от бара, где вратарь «пил с друзьями большую часть дня», утверждает источник издания. Неизвестно, что стало причиной потасовки и действовал ли Пикфорд в рамках самозащиты.

Пикфорду 25 лет, он выступает за сборную Англии и футбольный клуб «Эвертон», с которым в 2017 году подписал пятилетний контракт за £25 млн ($32,6 млн).