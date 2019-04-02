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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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В Петербурге умер актер из «Особенностей национальной охоты»

В Санкт-Петербурге скончался режиссер, продюсер и актер Александр Васильев. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

«Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций, обычае, памяти», — говорится в сообщении.

Руководство киностудии выразило соболезнования родным Васильева, в частности, его супруге Татьяне Стрежбецкой.

Прощание с актером пройдет на «Ленфильме» в среду, 3 апреля, в 11:00. Отпевание состоится в 14:00 в церкви Смоленской Иконы Божьей матери. Актера похоронят на Смоленском кладбище.

За свою карьеру Васильев сыграл 30 ролей в сериалах и кино, среди них «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Барабаниада», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». В 2009 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Теги: смерть актера, «Ленфильм»
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