ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета 96% бюллетеней

После обработки 96,46% бюллетеней избирателей на выборах президента Украины Владимир Зеленский незначительно утратил свое лидерство. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Зеленский заручился поддержкой 30,22% избирателей (после подсчета 94% бюллетеней он набирал 30,25%). На втором месте по-прежнему находится действующий президент страны Петр Порошенко (15,93%). На третьем расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 13,39%.

Также более 10% голосов избирателей набрал кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (11,61%). Остальные кандидаты пока не смогли преодолеть порог в 7% голосов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Явка составила 63,48%. Так как никто из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, ЦИК заявила о проведении второго тура, который должен пройти 21 апреля. Согласно украинскому законодательству, победителем станет тот, кто наберет больше голосов, чем соперник.