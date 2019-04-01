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Власти Рязани прокомментировали ситуацию с гробом у здания администрации

Предпринимательница Ирина Фокина, чье тело привезли к администрации Рязани, лишилась свидетельства на маршрутные перевозки из-за нарушений требований законодательства. Об этом РБК заявила руководитель пресс-службы администрации Рязани Ирина Щербакова.

​Ранее «Областная Рязанская газета» сообщила, что родственники и коллеги Фокиной привезли ее тело к администрации Рязани, так как они считают чиновников виновными в ее смерти. Ее супруг Виктор Фокин заявил газете, что его 51-летнюю жену на протяжении года «гнобили», в результате чего она переживала и испытывала стресс. «Пусть это будет на их совести. Они и угробили мою жену», — сказал он. По его словам, в администрации говорили, что маршрутные перевозки были нелегальными. Он же считает, что документы на работу были правомочными.

Щербакова отметила со ссылкой на данные управления транспорта, что Фокина работала в сфере пассажирских перевозок на муниципальном маршруте № 49. Однако в 2017 году в ее деятельности нашли нарушения. Они касались передачи информации о работе пассажирского транспорта с бортовых терминалов ГЛОНАСС.

«В связи с этим в августе 2017 года управление транспорта было обязано обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Рязанской области с требованием о прекращении действия свидетельства по маршруту № 49бМ2. 1 декабря 2017 года судом было вынесено решение о прекращении действия свидетельства», — сообщила Щербакова.

Также администрация города Рязани выразила глубокие соболезнования родственникам умершей Фокиной. «Семье безвременно ушедшей будет оказана вся возможная поддержка в случае обращения в органы власти», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе подтвердили РБК, что в субботу, 30 марта, родственники Ирины перед похоронами привезли тело предпринимательницы к зданию администрации.

Теги: Рязань, Администрация, акция протеста
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