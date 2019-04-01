Организовавшую убийство своей семьи в Подмосковье приговорили к 16 годам

Суд приговорил Дарью Переверзеву, признанную виновной в организации убийства матери, двух братьев и сестры из корыстных побуждений, к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

Отмечается, что 26-летняя Переверзева признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33, п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений).

Следствие установило, что в 2014 году Переверзева и ее сожитель Дмитрий Колесников с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи решили убить брата и мать девушки. Колесников задушил женщину и ее 12-летнего сына, после чего поджег свои вещи. В доме начался пожар, в результате от отравления угарным газом погибли трехлетние двойняшки, находившиеся на втором этаже.

В апреле 2017 года Колесникова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство сотрудницы «Роснефти» Елены Переверзевой и ее троих детей. Дарья Переверзева после убийства скрылась от правоохранительных органов, однако в 2016 году ее задержали.