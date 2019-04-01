Умер обладатель премии Сервантеса Рафаэль Санчес Ферлосио

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,51 -0,13 EUR Бирж. 73,61 -0,05 Brent 68,68 +0,48% USD Нал. 65,91 65,00 EUR Нал. 74,06 73,07 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1234 +0,0018 BTC/USD Бирж. 4 187,11 +19,61 IMOEX 2 516,85 +0,79% RTSI 1 210,36 +1,02% DJIA 25 928,68 +0,82% Nasdaq 7 729,32 +0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Общество, 14:14 Жена Георгия Данелии рассказала о состоянии режиссера Общество, 14:12 Умер обладатель премии Сервантеса Рафаэль Санчес Ферлосио Общество, 14:03 Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru Бизнес, 14:00 В чем разница между красивой, ухоженной и здоровой кожей РБК и Helena Rubinstein, 13:54 Розыгрыш двух Tesla и решение по Bitcoin-ETF: главное из мира криптовалют Крипто, 13:52 Матвиенко назвала первый тур выборов на Украине провалом Порошенко Политика, 13:52 В редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге устроили погром Общество, 13:48 В Магадане сотрудников МЧС наградили за спасение котов при пожаре Общество, 13:44 «Газпром» нашел замену двоим ушедшим на пенсию зампредам Бизнес, 13:43 Уволенная из-за фото учительница нашла новое место работы Общество, 13:33 100-летняя история: от первой электробритвы до космических технологий РБК и Philips, 13:29 Глава МЧС предложил разрушать лед у берегов для безопасности рыбаков Общество, 13:20 «Анжи» отказался уволить главного тренера после разгрома от «Краснодара» Спорт, 13:19
Общество ,  
0 
Умер обладатель премии Сервантеса Рафаэль Санчес Ферлосио
Рафаэль Санчес Ферлосио (Фото: Pepe Franco / Cover / Getty Images)

В Мадриде в возрасте 91 года умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. О смерти писателя, в 2004 году получившего престижную литературную премию имени Мигеля Сервантеса, сообщили газета El Pais и телеканал RTVE. По данным издания, Ферлосио умер в доме в Мадриде, телеканал сообщает о его смерти в больнице.

Романист, эссеист, филолог и специалист в области лингвистики Ферлосио получил широкую известность как автор романа «Харама», повествующего об одном дне из жизни 11 молодых людей, приехавших на отдых на побережье реки Харама. За этот роман он получил премию Надаля — одну из самых престижных литературных премий Испании. ​

Он также много работал в жанре очерков и эссе, и в 2004 году в знак признания «его свободного духа и его работы в качестве рассказчика и публициста» был удостоен премии Мигеля Сервантеса.

Теги: Испания, писатель
Материалы по теме
Мемориальную доску писателю Даниилу Гранину открыли в Петербурге
Общество
Лидеру Soundgarden Крису Корнеллу посмертно присуждена премия «Грэмми»
Общество
Сын Сэлинджера заявил о подготовке к публикации неизданных работ писателя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter