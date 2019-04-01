Умер обладатель премии Сервантеса Рафаэль Санчес Ферлосио

Рафаэль Санчес Ферлосио (Фото: Pepe Franco / Cover / Getty Images)

В Мадриде в возрасте 91 года умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. О смерти писателя, в 2004 году получившего престижную литературную премию имени Мигеля Сервантеса, сообщили газета El Pais и телеканал RTVE. По данным издания, Ферлосио умер в доме в Мадриде, телеканал сообщает о его смерти в больнице.

Романист, эссеист, филолог и специалист в области лингвистики Ферлосио получил широкую известность как автор романа «Харама», повествующего об одном дне из жизни 11 молодых людей, приехавших на отдых на побережье реки Харама. За этот роман он получил премию Надаля — одну из самых престижных литературных премий Испании. ​

Он также много работал в жанре очерков и эссе, и в 2004 году в знак признания «его свободного духа и его работы в качестве рассказчика и публициста» был удостоен премии Мигеля Сервантеса.