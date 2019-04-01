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Импортеры кормовых добавок пожаловались на доначисление 2 млрд руб. НДС

Доначисление НДС за ввоз в Россию кормовых добавок может привести к банкротству компаний и росту цен на российскую животноводческую продукцию. Об этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский предупредил в письме вице-премьера Алексея Гордеева.

Последние 14 лет импортеры кормовых добавок платили НДС по льготной ставке 10%, декларируя свой товар при ввозе как «продукты, используемые для кормления животных». Они входят в утвержденный постановлением правительства перечень товаров, которые облагаются по ставке 10%.

Но с 2017 года Федеральная таможенная служба стала требовать от импортеров кормовых добавок пересчитать НДС с 10 на 18% и выплатить разницу за последние три года, пишет Гордееву Злочевский (копия письма от 23 марта 2019 года есть у РБК). Различный подход ФТС и импортеров кормовых добавок при расчете НДС может стоить последним 2 млрд руб., приводятся в письме расчеты на основе оценок Минфина.

Кормовые продукты и витамины входят в состав премиксов — витаминно-минеральных добавок к кормам для животных. Оборот рынка премиксов, по данным Национального кормового союза, в 2018 году составил около 63 млрд руб., а объем производства — около 472,7 тыс. т. Более 90% ингредиентов для премиксов — импорт, уточняет исполнительный директор союза Сергей Михнюк.

Ситуация может завершиться банкротством поставщиков импортных кормовых добавок, что приведет к ценовым скачкам на российские премиксы и негативно отразится на стоимости продукции отечественного животноводства, предупреждает президент Российского зернового союза и просит вице-премьера содействовать в решении проблемы.

РБК направил запрос представителю Гордеева.

Ранее с просьбой обратить внимание на ситуацию к Гордееву обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он сообщил, что конце декабря 2018 года Минфин опубликовал письмо, в котором указал, что при ввозе в Россию кормовых добавок к ним следует применять ставку НДС 18%, а с 1 января 2019 года — 20%. При этом, согласно изменениям в постановление правительства от 6 декабря 2018 года, кормовые добавки внесены в перечь товаров, облагаемых льготным НДС 10%, но норма вступает в силу только с нового налогового периода, который наступит 1 апреля 2019 года. По информации бизнес-омбудсмена, ФТС в настоящее время проверяет уже состоявшиеся сделки по ввозу кормовых добавок на предмет ретроспективного доначисления НДС на сумму до 2,5 млрд руб. Титов просил вице-премьера инициировать в правительстве согласительные процедуры, чтобы избавить импортеров кормовых добавок от массового доначисления НДС по таким сделкам.

Теги: НДС, Алексей Гордеев
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