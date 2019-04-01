Общество , 11:46
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Упавший грузовик перекрыл движение на Рижской эстакаде в Москве
Грузовой автомобиль попал в ДТП на Третьем транспортном кольце, это привело к блокировке движения сразу на двух полосах ТТК. Об этом заявили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД, опровергнув сообщения, что грузовик упал с эстакады.
«Он [грузовик] не падал с Рижской эстакады. В районе Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После столкновения грузовик опрокинулся на проезжую часть», — пояснили в пресс-службе.
В ГИБДД добавили, что в аварии никто не пострадал, однако были перекрыты две полосы движения на ТТК.
Рижская эстакада входит в состав Третьего транспортного кольца Москвы и соединяет Сущевский Вал и улицу Гаврикова.