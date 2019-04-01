В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек

В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек

В Перу в результате возгорания автобуса погибли по меньшей мере 20 человек, еще около десяти получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.

Инцидент произошел 31 марта около 19:30 (03:30 1 апреля по московскому времени) на севере перуанской столицы Лима в районе Сан-Мартин-де-Поррес.

Двухэтажный межобластной автобус загорелся на автовокзале Fiori. По предварительным данным, пожар начался из-за электрической неисправности в задней части машины. Пассажиры, находившиеся на втором этаже, оказались в ловушке и не смогли выбраться.

Точное число пассажиров автобуса не уточняется. Автобус полностью сгорел.