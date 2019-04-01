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В ДТП под Тулой погибли пять человек

В Тульской области в аварии с участием легкового автомобиля погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в ночь на 1 апреля на трассе Новомосковск — Сокольники. Автомобиль Ford Mondeo вылетел с дороги в кювет и столкнулся с деревом.

Всего в машине находились пять человек. Водитель и все пассажиры погибли. Как уточнили в пресс-службе, среди погибших нет детей.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Теги: ДТП, Тула, легковой автомобиль, погибшие
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